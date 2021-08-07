Транш МВФ планируют разделить на части

КИЕВ. 7 августа. УНН. Украина планирует использовать новый транш Международного валютного фонда в размере 2,7 млрд долларов, чтобы стимулировать экономическое развитие в средней и долгосрочной перспективе. И часть этих средств может быть заведена в золотовалютные резервы Национального банка Украины. Об этом рассказал в эфире одного из телеканалов советник Президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, передает УНН.

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"Сейчас дискуссия продолжается. Но как я понимаю ситуацию, часть этих средств может быть заведена в золотовалютные резервы НБУ, чтобы создать дополнительную подушку безопасности для страны. Часть этих средств будет использована в этом году, но значительная часть будет использована в следующем году. Речь идет об использовании этих средств не на, что называется, текущее потребление, а об использовании этих средств, чтобы стимулировать экономическое развитие в стране в среднем и долгосрочном периоде времени. А это значит, что их надо тратить на то, что дает так называемый синергический дополнительный эффект", - сказал советник Президента.

Детали

Как пояснил Устенко, с точки зрения этого дополнительного эффекта, который обеспечивает устойчивый экономический рост, "это означает, что средства можно использовать на проекты, связанные с развитием инфраструктуры, с поддержкой или стимулированием отечественных производителей, например, по поводу машиностроения".

Что было ранее

МВФ 2 августа утвердил распределение специальных прав заимствования (СПЗ) на поддержку мировой экономики в размере 650 млрд долларов. Украине выделено 2,7 млрд долларов с этого беспрецедентного пакета - получить их страна должна уже к концу лета. Общее распределение СПЗ вступит в силу 23 августа, в этот день новые СПЗ переведут странам-членам МВФ пропорционально их квотам в Фонде. Сообщалось, что транш возвращать не нужно, ведь это общее решение для борьбы с последствиями пандемии во всем мире.

Сотрудничество Украины с МВФ

Совет директоров МВФ в июне 2020 года одобрил выделение Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by. Первый транш по новой программе в размере 2,1 млрд долл. Украина получила уже 12 июня того же года. Украина надеялась, что до конца 2020 года миссия МВФ проведет работу в Киеве, чтобы дать оценку оснований для выделения очередного транша - осуществив пересмотр программы.

В декабре миссия МВФ таки вернулась в Украину, проработав три дня в дистанционном формате - все запланированные встречи, как оценивалось, прошли хорошо.

С 11 января миссия возобновила работу в Украине. Впрочем, это произошло на фоне "тарифного" кризиса и шагов правительства по снижению стоимости газа для населения на фоне протестов - отход от рынка газа, на котором настаивал Фонд и который заработал в 2020 году, и возвращение к регулированию цены, хотя, как уверяют в правительство, не длительному. В экспертном кругу заявляли, что по сообщениям, в МВФ не с пониманием отнеслись к такому шагу.

13 февраля тогдашний постоянный представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ завершила работу в Украине, которая продолжалась с 11 января. Обсуждение он назвал продуктивным, однако указал, что нужен больший прогресс.

В G7 сообщили, что для завершения пересмотра программы Международного валютного фонда для Украины необходимо принять ряд мер, в том числе это включает реформирование Высшего совета правосудия и мероприятия энергетической политики.

Что касается очередного транша МВФ, то, по последним сообщениям из правительства, его Украина рассчитывает получить до конца года. Ранее назывался сентябрь. И это было бы уместно, ведь именно на сентябрь приходятся пиковые выплаты Украины по долгам, на что указывали и в НБУ.

Перед нынешней программой в рамках сотрудничества с МВФ для Украины действовала другая - четырехлетняя программа "Механизм расширенного финансирования" (EFF) на 17,5 млрд долл., одобренная в марте 2015 года. Программа EFF, в свою очередь, заменила собой программу Фонда Stand-By, которая была предоставлена Украине 30 апреля 2014-го.