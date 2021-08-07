На Одесской трассе ДТП с пострадавшими: из-за столкновения легковушки с грузовиком возможно осложнение движения

КИЕВ. 7 августа. УНН. На 53-м км автодороги "Киев - Одесса" произошло ДТП с участием грузовика DAF и легкового автомобиля Skoda. Есть пострадавшие. Патрульная полиция Киевской области предупредила о возможном осложнении движения транспорта, сообщает УНН.

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"Сегодня около 14 часов произошло автопроисшествие на автодороге Киев - Одесса, вблизи поворота на Пшеничное, с участием грузовика Daf и легкового автомобиля Skoda. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Детали

В полиции предупреждают о возможном осложнении движения в направлении города Одесса.

"Патрульные охраняют место происшествия, обеспечивающих регулирование движения. На месте происшествия работают медики и следственно-оперативная группа", - отметили в патрульной полиции.

Водителей просят учитывать ситуацию при планировании маршрута.

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