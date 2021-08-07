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Олимпиада-2020: украинка Магучих выиграла "бронзу" в прыжках в высоту

Олимпиада-2020: украинка Магучих выиграла "бронзу" в прыжках в высоту

Ярослава Магучих

КИЕВ. 7 августа. УНН. Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала бронзовую награду в прыжках в высоту на Олимпийских играх -2020 в Токио, передает УНН.

Детали

В финале прыжков в высоту соревновались среди других три спортсменки из Украины: Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко.

19-летняя Ярослава Магучих с результатом 2,00 метра завоевала "бронзу" в прыжках в высоту и принесла Украине 18-ю награду Олимпийских игр в Токио. Кстати, наша спортсменка была самой молодой среди 14 финалисток Игр-2020.

"Золото" получила представительница ОКР Мария Ласицкене с результатом в 2,04 метра. А "серебро" - у Николы Макдермотт из Австралии - 2,02 метра.

Украинка Ирина Геращенко стала четвертой (1,98 метра), а Юлия Левченко - восьмая (1,96 метра).

Дополнение

Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде-2020 насчитывается 1 "золото", 5 серебряных, 12 бронзовых наград. Для сравнения, на Олимпийских играх в Рио-2016 было выиграно 11 медалей, из которых - 2 "золота", 5 серебряных медалей, 4 "бронзы".

Источник: УНН
Теги: Украина, легкая атлетика, Олимпиада-2020, прыжки
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