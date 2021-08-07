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Украина до конца года получит еще 17 млн доз вакцины Pfizer - Кузин

Украина до конца года получит еще 17 млн доз вакцины Pfizer - Кузин

Игорь Кузин

КИЕВ. 7 августа. УНН. До конца года Украина должна получить еще 17 млн доз вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, однако вакцинироваться нужно уже сейчас. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Цитата:

"Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонстрируют эффективность примерно на уровне 91-95%. То есть уровень защиты условно выше. Однако действительно ли мы должны считать таким образом, что вакцинироваться нужно как можно быстрее и вакцинироваться надо именно той вакциной, которая есть сейчас. Я никогда не советовал и не буду советовать ждать возможности выбирать вакцину. Действительно, например, до конца года Украина получит еще 17 млн Pfizer. Однако вспышка может произойти раньше, чем эта вакцина уже доедет и будет возможность выбирать", - подчеркнул Кузин.

Детали

Он добавил, что до конца года планируют вакцинировать более 50 процентов населения.

"К концу года. К концу осени у нас стоит цель сделать 10 млн прививок, то есть это вакцинировать 5 млн людей", - заявил главный санврач.

Дополнение

Согласно данным Минздрава Украины, с начала прививочной кампании привито 4 055 092 человека, из них получили одну дозу - 4 055 090 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 353 218 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 408 308 прививок.

В конце июля этого года Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина до конца года получит более 47 млн доз вакцин от различных производителей, в частности, 20 млн доз от компании Pfizer.

Напомним, Кабинет министров Украины обновил Национальный план вакцинации против COVID-19 до 31 декабря 2021 года. С сентября в Украине должны делать более 8 млн прививок ежемесячно.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, вакцина, Коронавирус
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