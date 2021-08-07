В США регистрируют самые высокие суточные показатели COVID-19 с начала года

КИЕВ. 7 августа. УНН. В США сейчас в среднем регистрируются 100 000 новых случаев заражения COVID-19 в сутки, что является возвращением к отметке, что последний раз наблюдалась во время зимнего всплеска. Об этом со ссылкой на АР информирует УНН.

Детали

В конце июня в США в среднем регистрировалось около 11 000 случаев в день. По состоянию на пятницу, 6 августа, это 107 143 человека.

США потребовалось около девяти месяцев, чтобы преодолеть среднее число случаев в 100 000 в ноябре, прежде чем оно достигло пика примерно в 250 000 в начале января.

По данным Университета Джона Хопкинса, средний семидневный показатель новых смертей в день также увеличился. Он вырос за последние две недели с примерно 270 смертей в день до почти 500 смертей в день по состоянию на пятницу.

Вирус быстро распространяется среди непривитых групп населения, особенно на юге, где больницы переполнены пациентами.

Представители сферы здравоохранения опасаются, что число случаев заболевания продолжит расти.

"Наши модели показывают, что если мы не (вакцинируем людей), у нас может быть до нескольких сотен тысяч больных в день, как в начале января", - заявила на этой неделе в эфире CNN директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски.

Число американцев, госпитализированных с коронавирусом, также резко возросло, и ситуация настолько ухудшилась, что больницы пытаются найти кровати для пациентов.

Дополнение

В ближайшие недели ситуация с коронавирусом в США ухудшится, заявил президент страны Джо Байден.

Глава государства указал на опасность штамма "Дельта", который вызвал новую волну пандемии в стране.

Добавим

Согласно данным сайта Worldometers, за весь период пандемии в стране зафиксировано 36 449 535 случаев COVID-19, 632 647 человек умерли от коронавирусной инфекции.