ООС: три вражеских нарушения "режима тишины", есть боевые потери

КИЕВ. 7 августа. УНН. С начала текущих суток в зоне проведения ООС зафиксировано три вражеских нарушения режима прекращения огня, в результате вражеских обстрелов в рядах украинских военных есть погибший и раненый. Об этом УНН сообщает со ссылкой на вечернюю сводку пресс-центра ООС.

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"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

"В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Еще один военный получил ранение. Состояние здоровья воина - средней тяжести", - добавили в штабе.

Детали

По данным пресс-центра ООС, в направлении поселка Пески 7 августа российские наемники обстреляли позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов. Также оккупанты применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в Песках.

Вблизи населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Дополнение

6 августа на Донбассе было 5 вражеских нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников не было.