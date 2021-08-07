Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,94 0,0000  EUR: 31,90 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Авиаперевозчик SkyUp не обеспечивает инфекционную безопасность пассажиров
Авиаперевозчик SkyUp не обеспечивает инфекционную безопасность пассажиров
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
17220

Военный самолет перехватил нарушителя воздушной границы возле Румынии

Военный самолет перехватил нарушителя воздушной границы возле Румынии

КИЕВ. 7 августа. УНН. Военный самолет перехватил нарушителя воздушной границы возле Румынии - самолет контрабандистов. Видео задержания нарушителей обнародовала Госпогранслужба, передает УНН.

Детали

Пролет летательного аппарата типа Ан-2 с Украины в Румынию и обратно зафиксировали сегодня на рассвете пограничники отдела "Порубное" Черновицкого отряда. Этот самолет, как указано, отслеживался оперативными группами Госпогранслужбы, поэтому когда "крылатый" нарушитель отправился к границе, информация была передана пограничным нарядам, которые и обнаружили его на госгранице.

Об этом пограничный наряд сразу сообщил в подразделение ПВО Вооруженных Сил Украины, который тоже обнаружил воздушную цель. Кроме того, в рамках взаимодействия с военного аэродрома в воздух поднялся военный самолет для принудительной посадки летательного аппарата.

Вскоре во время приземления самолета на одном из аэродромов в Косовском районе Ивано-Франковской области, за десятки километров от границы, оперативные сотрудники Госпогранслужбы и военнослужащие спецподразделения ДОЗОР задержали 4 человек. После приземления самолета они пытались скрыться на автомобиле.

Об этом правонарушении сообщено подразделения управлений СБУ в Черновицкой, Ивано-Франковской областях и прокуратуры. Проводятся мероприятия фиксации правонарушений, в т.ч. за противоправные действия, связанные с незаконным перемещением сигарет в Румынию и другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством. Открыто уголовное производство по ст. 334 УКУ (Нарушение правил международных полетов).

Добавим

Верховная Рада в июле приняла за основу законопроект № 5420 о криминализации контрабанды.

Источник: УНН
Теги: Румыния, контрабанда, ВСУ, Госпогранслужба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.