КИЕВ. 7 августа. УНН. Военный самолет перехватил нарушителя воздушной границы возле Румынии - самолет контрабандистов. Видео задержания нарушителей обнародовала Госпогранслужба, передает УНН.

Детали

Пролет летательного аппарата типа Ан-2 с Украины в Румынию и обратно зафиксировали сегодня на рассвете пограничники отдела "Порубное" Черновицкого отряда. Этот самолет, как указано, отслеживался оперативными группами Госпогранслужбы, поэтому когда "крылатый" нарушитель отправился к границе, информация была передана пограничным нарядам, которые и обнаружили его на госгранице.

Об этом пограничный наряд сразу сообщил в подразделение ПВО Вооруженных Сил Украины, который тоже обнаружил воздушную цель. Кроме того, в рамках взаимодействия с военного аэродрома в воздух поднялся военный самолет для принудительной посадки летательного аппарата.

Вскоре во время приземления самолета на одном из аэродромов в Косовском районе Ивано-Франковской области, за десятки километров от границы, оперативные сотрудники Госпогранслужбы и военнослужащие спецподразделения ДОЗОР задержали 4 человек. После приземления самолета они пытались скрыться на автомобиле.

Об этом правонарушении сообщено подразделения управлений СБУ в Черновицкой, Ивано-Франковской областях и прокуратуры. Проводятся мероприятия фиксации правонарушений, в т.ч. за противоправные действия, связанные с незаконным перемещением сигарет в Румынию и другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством. Открыто уголовное производство по ст. 334 УКУ (Нарушение правил международных полетов).

Добавим

Верховная Рада в июле приняла за основу законопроект № 5420 о криминализации контрабанды.