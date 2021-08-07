Талибы захватили вторую региональную столицу в Афганистане

КИЕВ. 7 августа. УНН. Боевики движения "Талибан" в субботу заняли Шибарган, столицу провинции Джаузджан на севере Афганистана, заявил вице-губернатор территории Кадер Малия, передает УНН со ссылкой на AFP и BBC.

Детали

Это уже вторая региональная столица, захваченная талибами за последние сутки. В пятницу без боя пал Зарандж, столица провинции Нимроз на юге. Правительство в Кабуле пока не прокомментировало падение двух административных центров.

"Силы безопасности Афганистана утратили боевой дух из-за массированной пропаганды "Талибана", - цитирует AFP высокопоставленного чиновника из Шибаргана.

Талибы заявили, что захватили тюрьму и выпустили из нее всех заключенных. В их числе были как боевики, так и осужденные за самые разные уголовные преступления.

Глава совета провинции Бабур Эшчи рассказал BBC, что боевики захватили весь Шибарган, за исключением военной базы, бои вокруг которой продолжаются.

"К сожалению, город полностью пал", - сказал вице-губернатор Джаузджана Кадер Малия в интервью AFP.

Абдул Кадер Малия также подтвердил местному агентству Pajhwok "падение Джаузджана".

Вице-губернатор ранее сегодня говорил, что правительственные войска и чиновники отступили к аэропорту на окраине города и готовятся к обороне его от боевиков.

Город считается оплотом маршала Абдула Рашида Дустума, служившего вице-президентом страны до прошлого года. Его называют одним из самых могущественных и противоречивых полевых командиров в стране.

Сообщается, что талибы наступают также на крупные города, такие как Герат, Лашкаргах и Кандагар.

Издание The Times со ссылкой на источники в оборонных кругах США 7 августа сообщило, что в Афганистан направили американские бомбардировщики B-52 Stratofortress для борьбы с боевиками "Талибана", чтобы попытаться остановить их наступление на три ключевых города.

США и Великобритания призвали своих граждан как можно скорее покинуть Афганистан. Американские власти предложили кредиты тем соотечественникам, которые не могут сами оплатить авиаперелет на родину.

Дополнение

"Талибан" перешел в масштабное наступление в мае, когда начался вывод войск США и их союзников из Афганистана. Однако до начала августа правительственным силам удавалось удерживать столицы провинций, в том числе с помощью авиаударов американских беспилотников.