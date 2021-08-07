"Библейская катастрофа": пожары продолжают бушевать в лесах Греции, тысячи эвакуированных

КИЕВ. 7 августа. УНН. Лесные пожары продолжали неистовствовать в греческих лесах в субботу, угрожая домам и влечя за собой новые эвакуации всего через день после того, как сотни людей были забраны с пляжей паромами в ходе драматической ночной спасательной операции, передает УНН со ссылкой на Ekathimerini.

Детали

Один пожарный-доброволец погиб, не менее 20 человек прошли лечение в больницах. В субботу по всей стране бушевали десятки пожаров, которые один из чиновников назвал "библейской катастрофой".

Множество домов, предприятий и ферм сгорели за последнюю неделю в результате пожаров, возникших во время самой продолжительной и сильной аномальной жары в Греции за последние три десятилетия.

Один крупный пожар поднялся по склонам горы Парнита, национального парка к северу от Афин. Дым от пожара достиг Афин, где власти открыли горячую линию для жителей с проблемами дыхания. Ночью и в течение дня пожарные команды изо всех сил пытались сдержать постоянно возникающие очаги пламени.

В апокалиптических сценах, которые происходили в ночи, небольшие паромы и другие лодки эвакуировали 1400 человек из приморской деревни и пляжей на Эвии, острове среди скалистых лесных гор, популярных среди туристов и отдыхающих, после того, как приближающееся пламя исключило другие средства спасения.

Масштабы лесных пожаров в Греции огромные: за последние несколько дней по всей стране вспыхнуло более 100 пожаров. Большинство из них было быстро взято под контроль, но некоторые быстро вышли из-под контроля, разрушив дома и нанеся неисчислимый экологический ущерб.

Местный чиновник в районе Мани на Пелопоннесе подсчитал, что лесной пожар уничтожил около 70% его территории.

"Это библейская катастрофа. Мы говорим о трех четвертях муниципалитета", - заявил заместитель мэра Восточного Мани Дракулаку государственному телеканалу ERT, прося увеличить количество самолетов, что сбрасывают воду для тушение пожаров с воздуха.

Другие местные официальные лица и жители южной части Греции, недалеко от Афин и на острове Эвия звонили на телепрограммы и в прямом эфире просили оказать дополнительную помощь в тушении пожаров.

Начальник гражданской защиты Никос Хардалиас сказал, что к полудню субботы пожарные тушили 55 активных пожаров.

"Мы продолжаем вести очень большую битву. Всю ночь наши силы упорно работали", - сказал Хардалиас, добавив, что ожидает, что огонь к северу от Афин будет локализован, если не произойдет никаких неожиданных событий в течение дня.

По словам Хардалиаса, более 850 пожарных, 40 наземных групп, три самолета, шесть вертолетов и 215 транспортных средств работали над тушением огня к северу от Афин, а греческие силы подкрепили французские, кипрские и израильские пожарные.

На Эвии, откуда было эвакуировано 39 деревень, действовали шесть самолетов, четыре вертолета, 475 пожарных и 35 наземных групп, в том числе румынских и украинских пожарных. По словам Хардалиаса, армия направила 84 спецназовца, а флот предоставил торпедный катер, два десантных катера и 15 небольших лодок для оказания помощи в эвакуации морем в случае необходимости.

Греция обратилась за помощью через систему экстренной поддержки Европейского союза. Пожарные и самолеты были отправлены из Франции, Украины, Кипра, Хорватии, Швеции, Израиля, Румынии и Швейцарии. Египет заявил в субботу, что отправляет два вертолета. Также 36 чешских пожарных с 15 автомобилями уехали в Грецию. Кроме того, греческие власти заявили, что Испания также отправляет самолет.

В Греции последним временем наблюдалась самая продолжительная за 30 лет жара, температура достигла 45 градусов по Цельсию. В пятницу температура снизилась, но усилился ветер , что еще больше усугубило ситуацию.

Ситуация в Турции

Пожары, охарактеризованные как самые сильные за последние десятилетия, за последние 10 дней также охватили участки южного побережья соседней Турции, в результате чего погибли восемь человек.

Высокопоставленный турецкий чиновник из сферы лесного хозяйства, которого цитирует Anadolu, сказал, что с 28 июля было взято под контроль 217 пожаров в более чем половине провинций страны, но пожарные все еще работали в субботу, чтобы справиться с шестью пожарами в двух турецких провинциях.