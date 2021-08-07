"Следующий шаг за нами": в "Нацкорпусе" анонсировали протесты

КИЕВ. 7 августа. УНН. После 16 часового заседания Шевченковский районный суд избрал для всех задержанных накануне представителей “Национального Корпуса” и Азовского движения мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает УНН.

Детали

Судебное заседание длилось около 16 часов. В то же время у стен суда прошла акция в поддержку заключенных, в которой приняли участие около 3 тыс. Человек. Среди присутствующих на митинге были замечены известный диссидент Степан Хмара, а также подозреваемые по “делу Шеремета” Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко.

“Это наши люди, я повторюсь — наши люди. Не “Национального Корпуса”, не ветеранского среды, а именно наши, то есть украинцы, те, которые за нее “тянули”, ее были готовы умирать, и за которых и мы, если надо, будем готовы умирать, ибо это и есть единственное , что называется национализмом — когда ты готов “тянуть” за свое и своих “, - сказал в своем выступлении перед собравшимися лидер” Нацкорпусу “Андрей Белецкий. По его словам, “Нацкорпус” считает главными заказчиками преследований ветеранов Офис президента и самого президента Владимира Зеленского, а также планирует еще более многочисленные акции протеста на следующей неделе.

“Следующий шаг — за нами. Тому, кто заказал это позорное судилище и придумал дело, чтобы атаковать наше движение и дискредитировать всю проукраинскую оппозицию, придется отвечать. Вместе своих! ”, - отметили на сайте партии.

Напомним

5 августа в Харькове СБУ провела обыски и аресты , в результате которых были задержаны семь человек, среди которых — ветераны и представители “Нацкорпусу”.