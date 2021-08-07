КИЕВ. 7 августа. УНН. Польша ликвидирует Дисциплинарную палату, которая, по решению высшего суда ЕС нарушает европейские правила. Об этом заявил лидер правящей польской партии “Закон и справедливость” Ярослав Качиньский, передает УНН со ссылкой на RMF 24.

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“Мы ликвидируем Дисциплинарную палату в том виде, в котором она есть сейчас, и таким образом исчезнет предмет спора. Первые предложения по этому поводу появятся в сентябре”, — заявил Качиньский.

По его словам, что реформа судебной системы, которая включает предложения об изменении палаты, уже была запланирована и отклонил решение высшего суда ЕС.

“Я не признаю такие решения, потому что они определенно выходят за рамки договоров и расширяют юрисдикцию судов ЕС . Между прочим, договоры тоже придется реформировать. Однако, несомненно, есть предмет спора — Дисциплинарная палата”, — сказал Качиньский.

Дополнение

Суд ЕС обязал Польшу приостановить действие национального законодательства, касающегося полномочий Дисциплинарной палаты Верховного суда.

Конституционный суд Польши 14 июля своим решением отказался выполнять промежуточное решение суда Европейского суда по делу о верховенстве права.

Контекст

Варшава и Брюссель в течение многих лет спорят о реформах, которые осуществляет правительство под контролем “ПиС”. Ожидается, что Конституционный суд примет еще одно решение по другому делу относительно того, имеет ли право Евросоюза преимущество над конституцией Польши.

Европейский союз подал в базирующуюся в Люксембурге Европейский суд жалобу на Польшу в марте этого года. Европейская комиссия 31 марта потребовала, чтобы Европейский суд принял решение о приостановлении выполнения прошлых решений Дисциплинарной палаты до тех пор, пока суд ЕС не вынесет окончательного решения по этому вопросу.