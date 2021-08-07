Главный санврач объяснил, когда стоит вакцинироваться тем украинцам, которые переболели коронавирусом

КИЕВ. 7 августа. УНН. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Радио Свобода заявил, что вакцинироваться от COVID-19 нужно даже в случае, если человек уже болела этим заболеванием. Об этом пишет УНН.

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“Во-первых, сейчас нет специфической или признанной цифры, который титр антител полностью защищает от коронавирусной болезни. В процессе изучения сейчас самое эффективность приобретенного иммунитета или иммунитета после вакцинации. Этот вопрос рассматривался национальными экспертами по вопросам иммунизации. Сейчас действует рекомендация такова, что, несмотря на то, вы переболели или нет, все равно есть успешный опыт и рекомендации провести вакцинацию после шести месяцев после завершения болезни. Это общая рекомендация. То есть человек выздоровел, шесть месяцев и можно вакцинироваться ”, - сказал Кузин.

При этом, по словам Кузина, если человек работает в критической инфраструктуре, если это, например, педагог или медицинский работник, то ждать шесть месяцев не стоит, вакцинацию следует провести в ближайшем периоде после завершения активной фазы болезни.

Дополнение

Прививки в Украине проводят четырьмя вакцинами : Comirnaty от Pfizer / BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio). По состоянию на 5 августа, по данным Минздрава, Украина уже получила почти 12 миллионов доз этих вакцин.

Согласно данным Минздрава Украины, с начала прививочной кампании привито 4055092 человека, из них получили одну дозу — 4055090 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 2353218 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6408308 прививок.

Министерство здравоохранения Украины рекомендует сократить срок между введением доз вакцины от COVID-19.