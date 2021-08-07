Олимпиада-2020: 9 украинских спортсменов будут бороться за медали в последний день игр

КИЕВ. 7 августа. УНН. Завтра, 8 августа, на старт Игорь ХХХИ Олимпиады выйдет 9 представителей Украины. Расписание выступлений обнародовали на странице “НОК Украины и олимпийская команда” в Facebook, пишет УНН.

Детали

В шестнадцатом день Олимпийских игр сборная Украины все еще сможет побороться за награды в Токио.

Легкая атлетика

01:00 - мужчины, марафон: Богдан-Иван Городисский, Николай Нижник, Александр Ситковский.

Художественная гимнастика

5:00 - групповые упражнения (финал): Украина

Велотрек

С 4:18 - женщины, спринт (1/2 финала): Елена Старикова. Финал и заезд за бронзу с 5:20.

Напомним

Украинская легкоатлетка Ярослава сваи магучие завоевала бронзовую награду в прыжках в высоту. Украинская команда получила вторую в истории медаль Олимпиады в артистическом плавании - "бронзу" в Токио-2020.