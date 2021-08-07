На границе Азербайджана и Армении - стрельба

КИЕВ. 7 августа. УНН. ВСУ Афганистана открыли огонь в направлении армянских позиций, расположенных в районе Сюник. Об этом информируют в Минобороны Армении, пишет УНН.

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“7 августа с 11:40 до 12:00 подразделения Вооруженных сил Азербайджана в очередной раз прибегли к провокации, открыв огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в районе Сюник на границе Армении и Азербайджана, в частности в части Черного озера”, — говорится в сообщении.

Отмечают, что вирменьски силы открыли огонь. Жертв со стороны армян нет.

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Контекст

Напряженность на границе между Арменией и Азербайджаном обостряется с мая, когда Армения выразила протест против вторжения азербайджанских войск на ее территорию. Азербайджан настаивал на том, чтобы его солдаты были размещены на территории, которую он считает своей территорией, в районы, где граница не была демаркирован.

Россия выступила посредником в ноябрьской мирному соглашению, которое положило конец боевым действиям, в результате которых погибли более 6000 человек.

Нагорный Карабах находится в составе Азербайджана, но находился под контролем этнических армянских сепаратистов, которых поддерживала Армения, так как предыдущая война там закончилась в 1994 году.

Перемирие, заключенное при посредничестве России, позволило Азербайджана восстановить контроль над значительной частью Нагорного Карабаха и прилегающими территориями. Москва также направила в регион около 2000 “миротворцев”.