Японию накроют два мощных тайфуна

КИЕВ. 7 августа. УНН. Два тайфуны “Лупит” (с филиппинского — “безжалостный”) и “Миринаэ” (с корейского — “Млечный путь”) уже завтра, 8 августа, подойдут к Японским островам. Об этом информируют в Главном метеорологическом управлении государства, пишет УНН.

Детали

Отмечают, что тайфун "Миринаэ" вплотную приблизится восточного побережья Японии утром в воскресенье, а днем пройдет вблизи Токио и префектуры Тиба, после чего будет идти дальше на северо-восток.

К утру воскресенья давление в центре тайфуна составит 985 гектопаскалей, скорость ветра в центре достигнет 23 метров в секунду, при порывах - до 35, отмечают в управлении.

Напомним

Шанхай и соседние прибрежные регионы отменили все авиарейсы, замедлили или приостановили работу поездов метро и остановили деятельность предприятий через тайфун "Ин-фа" .