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Бывший капитан "Черноморца" сменил клуб в УПЛ

Бывший капитан "Черноморца" сменил клуб в УПЛ

КИЕВ. 8 августа. УНН. “Мариуполь” официально сообщил о подписании контракта с полузащитником Владиславом Клименком, сообщает УНН со ссылкой на сайт приазовцев.

Детали

“Мариуполь” и футболист заключили контракт на два года. Футболист в команде будет выступать под номером 5.

В первом профессиональном сезоне Клименко провел 13 игр во Второй лиге. В 2012 году игрок перешел в “Кривбасс”. Однако закрепиться в криворожской команде ему там не удалось, и, проведя 12 матчей в молодежном первенстве, он вернулся в “Реал Фарм”. В составе одесситов Клименко провел один сезон (21 матч) и перебрался в стрыйскую “Скалу”. В стрыйской команде Владислав стал ключевым игроком и капитаном команды, проведя во Второй и Первой лигах 70 игр (2 мяча). В 2017 году новобранец “Мариуполя” перешел в “Ингулец”, в составе которого сыграл 88 игр в Первой лиге (плюс 8 забитых мячей).

В января 2020 года Клименко вернулся в Одессу, перейдя в “Черноморец”. В составе “моряков” Владислав провел 30 игр (1 гол) в первом дивизионе и стал серебряным призером в прошлом чемпионате Первой лиги. Кроме того Клименко был избран капитаном команды.

Что предшествовало этому

Форвард с двумя гражданствами пополнил ряды БК “Одесса”.

Источник: УНН
Теги: футбол
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