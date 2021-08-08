"Манчестер Сити" без Зинченка потерпел поражение в матче за Суперкубок Англии

КИЕВ. 8 августа. УНН. “Манчестер Сити” Александра Зинченка провел поединок за Суперкубок Англии с “Лестером” на стадионе “Уэмбли” в Лондоне, сообщает УНН со ссылкой на сайты коллективов.

Детали

Единственный гол в самом конце матча забил с пенальти лучший бомбардир “Лестера” в прошлом сезоне, нигерийский форвард Келечи Ихеаначо — 1: 0.

Примечательно, что “горожане” имели 57 процентов владения мячом, но нанесли только три точных удара в створ против 5-ти у конкурентов. Украинец Зинченко данный матч пропускал.

Справка

“Лестер Сити” во второй раз в истории завоевал Суперкубок Англии. Впервые это произошло в 1971 году. “Манчестер Сити” завоевывал трофей шесть раз (1937, 1968, 1972, 2012 2018, 2019). Рекордсменом Суперкубка Англии является “Манчестер Юнайтед”, который побеждал 21 раз.