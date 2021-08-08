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Во Франции жители протестуют против пунктов санитарных пропусков: есть задержанные

Во Франции жители протестуют против пунктов санитарных пропусков: есть задержанные

КИЕВ. 8 июля. УНН. 237 тысяч людей на улицах всей Франции вышли на демонстрации против пунктов санитарных пропусков. Об этом пишет УНН со ссылкой на Le Figaro.

Детали

В Париже на митинги собрались 17 тысяч человек. Толпа была больше на юго-востоке, где, по данным полиции, прошли с призывами не менее 47 тысяч человек. Демонстрации прошли в более чем 150 французских городах.

По состоянию на 19:00 полиция зафиксировала 198 действий, 35 арестов и семь легких травм. Пункте санитарных пропусков, утвержденные в четверг Конституционным советом, должны вступить в силу 9 августа. Санитарные пропуска потребуются для посещения ресторанов и посадки на поезда дальнего следования, вакцинация станет обязательным для сотрудников больниц и домов престарелых.

Напомним

Несколько тысяч человек вяли участие в демонстрации против коронавирусных ограничений в Берлине. Чтобы разогнать митинг, полиция, в том числе, использовала водометы.

Источник: УНН
Теги: митинг, Франция
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