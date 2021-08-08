В Японии зафиксировали рекорд инфицирования коронавирусом за сутки

КИЕВ. 8 августа. УНН. Ежедневные заражения коронавируса COVID-19 в Японии достигли рекордного уровня — 15753 случаев 7 августа, четвертый день подряд. Количество госпитализированных в Токио также достигла нового уровня. Об этом сообщает “Синьхуа”, пишет УНН.

Детали

Токио, принимает Олимпиаду-2020, находясь в условиях чрезвычайного положения, каждую субботу сообщало о 4566 ежедневных случаев COVID-19, превышает 4000 случаев за четвертый день подряд.

Напряжение растут над больницами в Токио, так как количество стационарных пациентов достигла 3485, что превысило рекорд в начале января.

Беспокойство растет по поводу возможного коллапса медицинской системы и дальнейшего распространения варианта Дельта.

Напомним