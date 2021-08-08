Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,94 0,0000  EUR: 31,90 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Авиаперевозчик SkyUp не обеспечивает инфекционную безопасность пассажиров
Авиаперевозчик SkyUp не обеспечивает инфекционную безопасность пассажиров
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
5550

В Японии зафиксировали рекорд инфицирования коронавирусом за сутки

В Японии зафиксировали рекорд инфицирования коронавирусом за сутки

КИЕВ. 8 августа. УНН. Ежедневные заражения коронавируса COVID-19 в Японии достигли рекордного уровня — 15753 случаев 7 августа, четвертый день подряд. Количество госпитализированных в Токио также достигла нового уровня. Об этом сообщает “Синьхуа”, пишет УНН.

Детали
Токио, принимает Олимпиаду-2020, находясь в условиях чрезвычайного положения, каждую субботу сообщало о 4566 ежедневных случаев COVID-19, превышает 4000 случаев за четвертый день подряд.
Напряжение растут над больницами в Токио, так как количество стационарных пациентов достигла 3485, что превысило рекорд в начале января.
Беспокойство растет по поводу возможного коллапса медицинской системы и дальнейшего распространения варианта Дельта.
Напомним
Суточный прирост новых выявленных случаев заражения коронавируса в Токио, где проходят летние Олимпийские игры, впервые вышел на отметку выше 5 тыс.
Источник: УНН
Теги: Япония, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.