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Пожары в Калифорнии: 8 человек пропали без вести

Пожары в Калифорнии: 8 человек пропали без вести

КИЕВ. 8 августа. УНН. Из-за пожара "Дикси" на севере американского штата Калифорния полиция разыскивает 8 без вести пропавших лиц. Об этом пишет шериф округа Плумас в Facebook, передает УНН.

Детали

Полиция обращается к общественности, чтобы помогли найти людей, чтобы сообщить об этом их близким.

Подразделение расследования безопасно разыскал еще 16 человек. При пожаре в целом выгорело 278 227 гектаров.

Жителям Гринвил приказали эвакуироваться на юг к Квинсе. Жителей, оставшихся предупредили, что спасатели не смогут связаться с теми, кто игнорирует это предупреждение. Офис шерифа предупредил жителей выйти или искать убежища, если им не удастся скрыться.

Напомним

В Калифорнии пожар накрыла город, людей эвакуируют .

Источник: УНН
Теги: США, лесные пожары
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