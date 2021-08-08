Сборная США в четвертый раз подряд стала олимпийским чемпионом по баскетболу

КИЕВ. 8 августа. УНН. Мужские сборные США и Франции разыграли золото баскетбольной Олимпиады в Токио, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Французы оказали достойное сопротивление оппонентам, которые смогли вырваться вперед во второй четверти и получили двусмысленную преимущество. В итоге американцы завоевали победу с результатом 87:82.

У победителей 29 очков набрал Дюрант, 19 в Тэйтум. У французов по 16 имеют Фурнье и Гобер.

Примечательно, что на этом олимпийском турнире США потерпела первое поражение за 17 лет (против той же Франции на групповом этапе), но в итоге взяла четвертое золото подряд. США не отдают медали высшего сорта с Игр-2008 в Пекине.

Заметим, что сборная Франции повторила высшее достижение в истории национальной команды. Французы также завоевывали серебряные награды на Олимпиадах в Лондоне-1948 и Сиднее-2000.

Справка

В истории Олимпийских игр США только четыре раза с 20 не выигрывали золото в мужском баскетбольном турнире. Еще в одних Олимпийских играх Штаты не выступали (в Москве-1980 из-за бойкота всей американской делегации).