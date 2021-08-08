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"Шахтер" потерпел первое поражение при Где Дзерби

"Шахтер" потерпел первое поражение при Где Дзерби

КИЕВ. 8 августа. УНН. В поединке 3-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий “Шахтер” принимал “Александрию” в Киеве, сообщает УНН со ссылкой на сайт “горняков”.

Детали

Все взятия ворот состоялись в первой половине стартовой 45-минутки, когда на мяче Третьякова и Ковальца с передач Андрея Цурикова, ответ в номинальных хозяев нашелся только от Корниенко — 1: 2.

Для команды с Кировоградщины это вторая подряд “виктория” над дончанами.

Таким образом, “Шахтер” потерпел первое фиаско в официальных матчах под руководством наставника Где Дзерби. С 6-ю очками клуб идет третьим. “Александрия” также имеет шесть баллов.

Дополнение

Следующий матч состоится для “горняков” пройдет 10 августа: во второй игре квалификации Лиги чемпионов они на НСК “Олимпийский” принимать “Генк”.

Источник: УНН
Теги: футбол
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