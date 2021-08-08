Стивен Кинг напишет роман о пандемии

КИЕВ. 8 августа. УНН. Американский писатель Стивен Кинг заявил, что напишет роман о пандемии коронавируса

Об этом он заявил в эфире ток-шоу The View с Вупи Голдберг, пишет УНН.

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“Я хочу написать книгу, которая будет посвящена непосредственно коронавируса. Я хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно ”, - рассказал Кинг.

О смертельной эпидемии говорится в другом романе писателя “Противостояние”, который был написан в 1978-м и экранизирован в 2020 году. Автор говорит, что события пандемии не похожи с событиями сюжета романа.