Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,94 0,0000  EUR: 31,90 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Авиаперевозчик SkyUp не обеспечивает инфекционную безопасность пассажиров
Авиаперевозчик SkyUp не обеспечивает инфекционную безопасность пассажиров
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
7545

Бомбардировщики США нанесли удар по талибам в Афганистане

Бомбардировщики США нанесли удар по талибам в Афганистане

КИЕВ. 8 августа. УНН. Американские бомбардировщики B-52 нанесли авиаудары по скоплению боевиков “Талибана” на севере Афганистана. Об этом представитель Минобороны Афганистана Фавада Амана сообщает в Twitter, пишет УНН.

Цитата

“7 августа вечером в 18:30 (17:00 по Киеву) в городе Шеберган, провинция Джаузджан, скопление талибов был обстрелян самолетом B-52”, — сообщил Аман.

Он добавил, что террористы понесли значительные потери в результате авиаудара ВВС США.

Напомним

Боевики движения “Талибан” в субботу заняли Шибирган, столицу провинции Джаузджан на севере Афганистана. США и Великобритания призвали своих граждан как можно быстрее покинуть Афганистан. Американские власти предложила кредиты тем соотечественникам, которые не могут сами оплатить авиаперелет на родину.

Дополнение

“Талибан” перешел в масштабное наступление в мае, когда начался вывод войск США и их союзников из Афганистана. Однако в начале августа правительственным силам удавалось удерживать столицы провинций, в том числе с помощью авиаударов американских беспилотников.

Источник: УНН
Теги: США, Афганистан
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.