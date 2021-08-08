Бомбардировщики США нанесли удар по талибам в Афганистане

КИЕВ. 8 августа. УНН. Американские бомбардировщики B-52 нанесли авиаудары по скоплению боевиков “Талибана” на севере Афганистана. Об этом представитель Минобороны Афганистана Фавада Амана сообщает в Twitter, пишет УНН.

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“7 августа вечером в 18:30 (17:00 по Киеву) в городе Шеберган, провинция Джаузджан, скопление талибов был обстрелян самолетом B-52”, — сообщил Аман.

Он добавил, что террористы понесли значительные потери в результате авиаудара ВВС США.

Напомним

Боевики движения “Талибан” в субботу заняли Шибирган, столицу провинции Джаузджан на севере Афганистана. США и Великобритания призвали своих граждан как можно быстрее покинуть Афганистан. Американские власти предложила кредиты тем соотечественникам, которые не могут сами оплатить авиаперелет на родину.

Дополнение

“Талибан” перешел в масштабное наступление в мае, когда начался вывод войск США и их союзников из Афганистана. Однако в начале августа правительственным силам удавалось удерживать столицы провинций, в том числе с помощью авиаударов американских беспилотников.