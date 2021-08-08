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Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть "Аталанту" Малиновского и Коваленко

Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть "Аталанту" Малиновского и Коваленко

КИЕВ. 8 августа. УНН. Английский “Вест Хэм” атакующего полузащитника национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко на своем стадионе в Лондоне провел контрольный поединок против итальянской “Аталанты” Руслана Малиновского и Виктора Коваленко, передает УНН.

Детали

Ярмоленко вышел в стартовом составе “Молотобойцев” и сыграл в 63-й минуты встречи, которая закончилась победой его команды со счетом 2: 0. На 45 минуте счет открыл Маркос Антонио, а точку на 89-й поставил Пабло Форналс.

Стоит отметить, что пни Малиновский, ни Коваленко с “Аталанты” в Лондон не прибыли.

Дополнение

15 августа “Вест Хэм” гостевым поединком с “Ньюкаслом” начнет выступления в новой кампании АПЛ. “Аталанта” 21 августа игрой с “Торино” стартует в Серии А.

Источник: УНН
Теги: футбол
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