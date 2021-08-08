"Днепр-1" впервые в истории возглавил турнирную таблицу УПЛ

КИЕВ. 8 августа. УНН. "Днепр-1" под руководством Йовичевич нанес поражение "Мариуполю" в игре третьего тура УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт победителей.

Детали

Игра началась атаками хозяев и уже на 3-й минуте Назаренко свой проход завершил мощным ударом в перекладину. Спортклубивци продолжили атаковать, постоянно держа в напряжении защиту мариупольцев. Постепенно ушли и стандарты, и после очередного углового Чужое под острым углом пробил в перекладину, а Довбик был первым на добивании — Кудрик отбил мяч уже за линией ворот — 1: 0.

Спортклубивци спокойно продолжили контролировать ситуацию на поле, ничего не позволяя создать сопернику у своих ворот, при этом в собственную очередь проводя резкие контратаки. Одна из таких комбинаций закончилась вторым взятием ворот — классическая атака “веером” с фланга на фланг Пихальонок — Довбик — Назаренко завершилась точным ударом последнего в дальний нижний угол — 2: 0.

На 77 минуте Вьюнник сократил отставание, но через 5-ть минут гости остались в меньшинстве после того, как Драмбаев грубо нарушил правила на Джурасеку, и получил вторую желтую карточку.

В итоге спортклубивци получают победу (2: 1) и впервые в истории возглавляют турнирную таблицу УПЛ, имея в активе семь пунктов. “Мариуполь” имеет лишь один балл.

Дополнение

В четвертом туре “Днепр-1” сыграет с другим лидером первенства “Десной” (имеют 6 очков и игру в запасе).