Олимпийские игры в Токио: определился победитель мужского футбольного турнира

КИЕВ. 8 августа. УНН. Победителем мужского футбольного турнира на Олимпийских играх в Токио стала команда Бразилии, в дополнительное время одолела Испанию, информирует УНН со ссылкой на УАФФ.

Детали

В финальном матче Олимпийских игр-2020 сошлись команды Бразилии и Испании. Представители Южной Америки вышли в финал в третий раз подряд, а также выступали на соревнованиях в качестве действующих чемпионов.

В основное время команды обменялись голами Матеуса Кунья и Микеля Оярсабаля, а бразилец Ришарлисон не реализовал пенальти. Впрочем, в дополнительную 30-минутку номинальные хозяева вырвали победу благодаря точному удару Малкома - 2: 1. Поэтому Бразилия стала олимпийским чемпионом во второй раз в истории.

Таким образом, в активе сборной Бразилии стало уже семь золотых наград на Играх в Токио - 12 место в общей таблице.

Дополнение

Бронзовые награды получила сборная Мексики, которая в матче за третье место обыграла команду-хозяина, Японию (3: 1).