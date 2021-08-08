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Стрельба во Франции: полиция ранила преступника

Стрельба во Франции: полиция ранила преступника

КИЕВ. 8 августа. УНН. Мужчина открыл огонь в полицию в центре города Сен-Этьен, в Луаре. Полиция, которая не пострадала от стрельбы, в ответ тяжело ранила 19-летнего стрелка. Об этом пишет УНН со ссылкой на France Bleu.

Детали

Прибыв на вызов, полицейские пытались задержать правонарушителей, однако один из них открыл стрельбу. После этого они попытались пешком уйти от копов.

Правоохранители открыли огонь, в результате чего стрелок получил ранения в живот и ногу, его госпитализировали.

По факту инцидента начато расследование К слову, второго мужчину задержали также.

Напомним

По меньшей мере, три человека были ранены, в том числе один в критическом состоянии, после того, как вооруженный преступник в американском штате Теннесси.

Источник: УНН
Теги: праздник
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