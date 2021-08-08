В мире коронавирусной болезнью заболели почти 203 млн млн человек

КИЕВ. 8 августа. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире на COVID-19 заболели почти 202 900 000 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 202,958,078 человека, из них выздоровели 182,294,738 человек. Количество умерших возросло до 4,290,672.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (36,518,948), Индия (31,933,553), Бразилия (20,151,779), Россия (6,424,884), Франция (6,258,953), Великобритания (6,042,252), Турция (5,870,741) и Аргентина (5,002,951).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (632,987), Бразилии (563,082) и Индии (427,892).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2258532 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 085 - летальниРеспираторну болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.