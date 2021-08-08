Новости: Экономика
8 августа 2021, 06:15 • Златослава Максымук • 6360
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,94 грн/доллар
КИЕВ. 8 августа. УНН. По состоянию на 8 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,94 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.939500 грн за доллар;
31.896400 грн за евро;
0.368450 грн за российский рубль;
37.495700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 7 августа курс валют не изменился.
Источник: УНН
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