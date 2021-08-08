Официальный курс гривны установлен на уровне 26,94 грн/доллар

КИЕВ. 8 августа. УНН. По состоянию на 8 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,94 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне: 26.939500 грн за доллар; 31.896400 грн за евро; 0.368450 грн за российский рубль; 37.495700 грн за фунт стерлингов. По сравнению с 7 августа курс валют не изменился.