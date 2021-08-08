На 8 августа установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 8 августа. УНН. Национальный банк Украины на 8 августа 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 552.0829 грн;

Серебро - 221.6233 грн;

Платина - 864.0551 грн;

Палладий - 2 303.0915 грн.

По сравнению с 7 августа курс всех указанных металлов не изменился.