ООС: один военный погиб, еще двоих ранили
КИЕВ. 8 августа. УНН. За прошедшие сутки, 7 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще двое военных получили ранения, сообщают УНН в штабе ООС.
Детали
В направлении поселка Пески российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов.
Вблизи населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку Невельского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Крымского российские оккупанты обстреливали наши позиции с станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Золотого-4 оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще двое военных получили ранения. Состояние здоровья одного воина - тяжелое. Другой - удовлетворительное.
Напомним
Стало известно имя бойца, которого застрелили в Донбассе.