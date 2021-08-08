ООС: один военный погиб, еще двоих ранили

КИЕВ. 8 августа. УНН. За прошедшие сутки, 7 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще двое военных получили ранения, сообщают УНН в штабе ООС.

Детали

В направлении поселка Пески российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Невельского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Крымского российские оккупанты обстреливали наши позиции с станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Золотого-4 оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще двое военных получили ранения. Состояние здоровья одного воина - тяжелое. Другой - удовлетворительное.

Напомним

Стало известно имя бойца, которого застрелили в Донбассе.