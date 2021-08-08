В Киеве легковушка протаранила такси: три человека гопитализированы

КИЕВ. 8 августа. УНН. Три человека оказались в больнице в результате столкновения автомобилей Geely и Dacia в Киеве. Об этом пишет УНН.

Детали

Авария произошла на улице Вадима Гетьмана. Водитель Geely на скорости протаранил такси с пассажиром, которое стояло на светофоре.

Его, а также таксиста и пассажира забрала скорая. Больше всего пострадал водитель Dacia - у него диагностировали травму шеи и позвоночника.

Причины аварии устанавливают следователи.

Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.

Дополнение

Масштабное ДТП с участием трех автомобилей, в одном из которых были дети, произошла на проспекте Победы в Киеве.