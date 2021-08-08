Новости: Киев
8 августа 2021, 08:42 • Златослава Максымук • 16080
Слетела обувь: в Киеве мужчину сбила машина, когда он перебегал дорогу
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Киеве мужчина пытался перебежать 6 полос проспекта Соборности и попал под колеса автомобиля. В тяжелом состоянии мужчину забрала “скорая”, пишет УНН.
Детали
Мужчина решил перейти на другую сторону дороги в неустановленном месте. Не добежав полторы полосы, его сбил Volkswagen.
От мощного удара автомобиль получил серьезные повреждения, а с пострадавшего до слетела обувь. Он оказался на асфальте и потерял сознание. В тяжелом состоянии мужчину забрала "скорая".
На месте аварии работают правоохранители.
Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.
Дополнение
В Киеве легковушка протаранила такси, три человека госпитализированы
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram