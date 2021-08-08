Украинская велосипедистка Старикова завоевала "серебро" на Олимпиаде в Токио

КИЕВ. 8 августа. УНН. Велосипедистка Елена Старикова завоевала “серебро” в индивидуальном спринте и приносит Украине 19-ю награду Игр XXXII Олимпиады в Токио. Об этом сообщили в НОК Украины и олимпийская команда, пишет УНН.

Детали

Ученица Евгения Болибруха сумела в полуфинале справиться с трехкратной чемпионкой мира и бронзовой медалисткой Лондона-2012 Ли Хвейши из Гонконга.

Во встрече золота Старикова уступила в двух заездах мировой рекордсменке Келси Митчелл из Канады.

Напомним

Украинская легкоатлетка Ярослава сваи магучие завоевала бронзовую награду в прыжках в высоту. Украинская команда получила вторую в истории медаль Олимпиады в артистическом плавании - "бронзу" в Токио-2020.