В США самолет упал на жилой дом: есть погибшие

КИЕВ. 8 августа. УНН. В городе Виктория, штат Миннесота, разбился самолет. Никто из тех, кто находился на борту, не выжил. Об этом пишет УНН со ссылкой на телеканал Fox9.

Детали

Информируют, что одномоторный самолет вылетел из муниципального аэропорта Александрии и должен был приземлиться в аэропорту Flying Cloud в Эден-Прери, но врезался в дом. Самолет упал на землю, прежде чем взорвался пламенем на свободном участке, а затем сместился к дому.

Точное число погибших уточняется. Никто на земле не пострадал. Полиция сейчас работает над определением, что именно стало причиной аварии.

Напомним

На Аляске разбился самолет, все люди на борту погибли.