Новости: Общество
8 августа 2021, 09:21 • Златослава Максымук • 27165
В Украине объявили штормовое предупреждение
КИЕВ. 8 августа. УНН. Украинский предупреждают об опасных метеорологических явлениях сегодня, 8 августа. Об этом УНН информируют в ГСЧС.
Детали
По данным Укргидрометцентра, ночью 8 августа во восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях грозы, местами шквалы 15-20 м / с (И уровень опасности, желтый).
Напомним
По состоянию на 7 ч. 8 августа остаются обесточенными 55 населенных пунктов в 7 областях.
Источник: УНН
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