В Украине объявили штормовое предупреждение

КИЕВ. 8 августа. УНН. Украинский предупреждают об опасных метеорологических явлениях сегодня, 8 августа. Об этом УНН информируют в ГСЧС.

Детали

По данным Укргидрометцентра, ночью 8 августа во восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях грозы, местами шквалы 15-20 м / с (И уровень опасности, желтый).

Напомним

По состоянию на 7 ч. 8 августа остаются обесточенными 55 населенных пунктов в 7 областях.