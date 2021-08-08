8 августа: сегодня День войск связи

КИЕВ. 8 августа. УНН. Сегодня, 8 августа, в мире отмечают Всемирный день кошек, а верующие чтят память Ермолая Никомедийского. В Украине - День войск связи, День работников ветеринарной медицины, пишет УНН.

Праздники

Профессиональный праздник День работников ветеринарной медицины в Украине традиционно отмечается во второе воскресенье августа.

Термин “ветеринар” происходит от латиноамериканского слова и означает человека, который делает животное снова “працюючую”. По статистике, около 80% практикующих ветеринаров составляют женщины.

Ветеринар занимается лечением и профилактикой болезней животных, проводит медицинские и косметические процедуры, консультирует в ветлечебнице или работает по выезду на животноводческие фермы.

День войск связи установлено Указом Президента от 1 февраля 2000 года. Именно в этот день 8 августа 1920 года, в Киеве, на базе бывшего Константиновского юнкерского военного училища, началась подготовка связистов на вторых Киевских военно-инженерных курсах.

С началом независимости Украины 3 января 1992 управления связи Краснознаменного Киевского военного округа приняло на себя управление системой и войсками связи Киевского, Прикарпатского, Одесского военных округов, а в дальнейшем — войсками связи Военно-Воздушных сил и Войск Противовоздушной обороны. С этого и началось формирование Управления связи Главного штаба ВС в нашем государстве.

Международный день кошек — это праздник, который проводимый 8 августа каждого года. Праздник был создан в 2002 году Международным фондом защиты животных.

Международный день кошек также называют Всемирным днем ​​кошек в некоторых странах, и с момента своего создания число его сторонников растет во всем мире.

Стоит отметить, что День кошек в разных странах отмечают в разные даты. Например, в Японии — 22 февраля, в США — 29 октября, а в Польше — 17 февраля.

8 августа в мире отмечается Международный день альпинизма или День альпиниста — праздник, который не знает границ, объединяя всех настоящих мужчин и твердых духом женщин.

Появлением этого праздника мы обязаны двум смельчакам-швейцарцам — врачу Мишеля-Габриэлю Паккард (Michel-Gabriel Paccard, 1757-1827) и горном проводнике Жаку Бальма (Jacques Balmat, 1762-1834). 8 августа 1786 они первыми из всех альпинистов достигли высшей точки Альп — вершины Монблан, высота которой составляет 4810 метров над уровнем моря. Чтобы понять весь масштаб их подвига, обратимся к предыстории.

Религиозный праздник

8 августа в православные верующие почитают память Ермолая Никомедийского — раннехристианского мученика, подвергшийся нападению вместе с Ермократ и Ермипп в Никомидийський церкви в 305 году. Трое святых тогда спаслись от гонений, которые были организованы по отношению к христианам императором Максимилианом, и, скрываясь, учили вере во Христа всех желающих. Но в конце концов Ермолай, Ермократ и Ермипп были разоблачены, арестованы и убиты по приказу императора Максимилиана.

8 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Аппион, Геронтий, Моисей, Федор, Сергей, Прасковья, Иерусалеам, Доминик, Киприан, Эмилиан.