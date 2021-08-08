Умер украинский художник Александр Ройтбурд

КИЕВ. 8 августа. УНН. Умер украинский художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Об этом сообщил Олег Сенцов в Facebook, передает УНН.

Детали

Александр Ройтбурд родился 14 октября 1961 года в Одессе.

В 1983 году окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института.

С 1993 года соучредитель ассоциации “Новое искусство”. С 1993 по 1999 годы работал арт-директором, а с 1999 по 2001 годы — президентом этой ассоциации.

В 2014 году был участником Евромайдана в Одессе.

В конце 2017 года выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, которые не проголосовали за его кандидатуру, 19 марта 2018 года председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов подписал с ним контракт на 5 лет.

4 сентября 2019 года Одесский областной совет уволил Александра Ройтбурда с должности директора музея (до этого была неудачная попытка увольнения в июне 2019 года). Решение было принято несмотря на все достижения музея при новом руководителе.

Ройтбурд тогда заявил, что будет обжаловать это решение и позже выиграл в суде первой инстанции, однако, в апелляции решение отменили.

Увольнение вызвало возмущение у одесситов. Более тысячи человек вышли на митинг, чтобы отстоять Александра Ройтбурда на позиции директора музея. В конце это набрало таких масштабов, что сам художник назвал эти события “культурным Майданом современной Украины”, ведь не политические или экономические вопросы собрали людей, а культурные.

В декабре 2020 года Одесский облсовет отменил решение об увольнении Александра Ройтбурда с должности руководителя художественного музея.