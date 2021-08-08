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Олимпиада-2020: серебро Стариковой стало первой наградой Украины на Играх в велоспорте более чем за десятилетие

Олимпиада-2020: серебро Стариковой стало первой наградой Украины на Играх в велоспорте более чем за десятилетие

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КИЕВ. 8 августа. УНН. 25-летняя велосипедистка Елена Старикова — вице-чемпионка Олимпиады-2020 в женском спринте. Украинка дошла до финальной стадии, где уступила канадской спортсменке и завоевала благодаря этому “серебро” Игр в Токио — первую награду Украины на Играх в велоспорте с Олимпиады-2008.

Выступление в индивидуальном спринте стало для Стариковой третьим стартом на Олимпиаде-2020: она соревновалась в командном спринте (восьмое место) и кейрине (четвертая позиция).

В первый соревновательный день Елена преодолела все предыдущие раунды: квалификацию, а дальше от 1/32 финала до 1/4 финала. Поэтому пробилась во второй соревновательный день и гарантировала себе финиш в топ-4.

Детали

Соперницей украинки в полуфинале была Лей Вайс, представительница Гонконга, чемпионка мира-2019 и бронзовый призер 2020 именно в спринте. И Елена разобралась с соперницей — опередила ее в двух заездах, 2:0 и вышла в финал.

В параллельном полуфинале представительница Канады Келси Митчелл выбила немку Эмму Гинце по результатам трех заездов. Поэтому в борьбе за “золото” украинка спорила именно с Келси.

Зацепиться за “золото” Елена Старикова не смогла — Келси опередила украинку в двух заездах, в обоих менее чем на 0.1 секунды, и стала чемпионкой, однако — Старикова вице-чемпионка Олимпиады и получила лишь четвертую в истории Украины и первую за более чем десятилетие награду на Олимпиадах в велоспорте. Предыдущие медали: “серебро” в мужском командном спринте и “бронза” в женском спринте в Сиднее-2000, “бронза” в женском преследовании в Пекине-2008.

Добавим, что это 19 медаль для Украины на Олимпиаде в Токио.

Источник: УНН
Теги: Украина, Олимпиада, Олимпиада-2020
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