Четырнадцать человек погибли, еще 18 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в Турции
КИЕВ. 8 августа. УНН. Вблизи турецкого города Балыкесир пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии 14 человек погибли. Об этом со ссылкой на TRT Haber, сообщает УНН.
Детали
Пассажирский автобус, следовавший в направлении Балыкесир-Мармара, съехал с дороги и перевернулся.
В аварии, произошедшей около 4:40 утра, 11 человек погибли на месте, 3 человека умерли в больнице, 18 человек получили травмы.
Пострадавшие были доставлены в больницы региона.
Расследование происшествия продолжается.
Balıkesir’de yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu 11 kişi olay yerinde, 3 kişi hastanede hayatını kaybetti. Detayları @trthaber muhabiri Ferhat Özkaner aktardı.https://t.co/hISOCtbFXT pic.twitter.com/rSaeIjPltE— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 8, 2021