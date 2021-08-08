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Четырнадцать человек погибли, еще 18 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в Турции

Четырнадцать человек погибли, еще 18 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в Турции

КИЕВ. 8 августа. УНН. Вблизи турецкого города Балыкесир пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии 14 человек погибли. Об этом со ссылкой на TRT Haber, сообщает УНН.

Детали

Пассажирский автобус, следовавший в направлении Балыкесир-Мармара, съехал с дороги и перевернулся.

В аварии, произошедшей около 4:40 утра, 11 человек погибли на месте, 3 человека умерли в больнице, 18 человек получили травмы.

Пострадавшие были доставлены в больницы региона.

Расследование происшествия продолжается.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Турция
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