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Олимпиада-2020: в последний день Игр - США смогли выйти на первое место в медальном зачете и обойти Китай

Олимпиада-2020: в последний день Игр - США смогли выйти на первое место в медальном зачете и обойти Китай
Источник: Reuters

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Сборная США гарантировала себе победу в медальном зачете Олимпийских игр в Токио после того, как женская команда США по волейболу завоевала золото, пишет УНН.

Детали

Американские волейболистки в финальном матче победили бразильянок со счетом 3-0.

Сборная США на Олимпиаде в Токио завоевала 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовые медали. В активе идущей второй команды Китая 38 золотых, 32 серебряные и 18 бронзовых наград, при этом китайские спортсмены могут претендовать только на одну золотую медаль — в женском боксе в весовой категории до 75 кг. Третье место в медальном зачете Олимпиады в Токио занимает команда Японии (27-14-17), четвертое — Великобритании (22-21-22).

Замыкает топ-5 в медальном зачете команда Олимпийского комитета России, завоевав 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды.

Украинская сборная завоевала 19 медалей, что позволило ей разместиться на 44-й позиции, при этом по количеству наград — наша сборная заняла 16 место в мире.

Источник: УНН
Теги: США, Китай, Олимпиада, Олимпиада-2020
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