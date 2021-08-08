МИД Украины сделало заявление к годовщине агрессии России против Грузии

КИЕВ. 8 августа. УНН. Внешнеполитическое ведомство Украины опубликовало заявление в связи с 13-ой годовщиной вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии, пишет УНН.

Детали

8 августа 2021 года исполняется 13 лет с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии.

“В результате дерзкой захватнической политики РФ, которая систематически пренебрегает нормами международного права, суверенные территории Грузии — Абхазия и Цхинвальский регион/Южная Осетия — длительное время находятся под российской оккупацией. Украина в очередной раз подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также приверженность стратегическому партнерству между нашими государствами”, — сообщили в МИД.

Украинские дипломаты также добавили, что: “Российская Федерация несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях и должна незамедлительно обеспечить беспрепятственный доступ к ним международных гуманитарных и правозащитных организаций”.

“Призываем международное сообщество продолжить оказывать давление на Российскую Федерацию в целях выполнения им своих обязательств по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывод военных подразделений с оккупированных территорий Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии — и осуществления других мер по демилитаризации и деоккупации этих грузинских территорий”, — резюмировали в ведомстве.

Контекст

Утром 8 августа российские войска незаконно пересекли российско-грузинскую границу и продвинулись в зону конфликта в Южной Осетии. Россия обвинила Грузию в “агрессии против Южной Осетии” и начала масштабное наземное, воздушное и морское вторжение в Грузию с заявленной целью “для принуждения к миру”. Россияне несколько дней боролись с грузинскими силами в Южной Осетии и вокруг нее, пока грузинские войска не отступили, заняв оборону вокруг Тбилиси.

Примечательно, что война в Грузии началась в день открытия Олимпийских игр-2008 в Пекине.

В Абхазии россияне открыли второй фронт, атаковав в Кодорском ущелье на территории Грузии. Российские ВМС блокировали часть побережья Грузии. Российская авиация атаковала цели за пределами зоны конфликта, во всех частях Грузии.

12 августа в Тбилиси прибыли президенты Украины, Польши, Литвы и Эстонии, а также премьер Латвии, чтобы выразить солидарность грузинскому народу.

Это была первая война в истории, в которой кибервойна совпала с военными действиями. Информационная война также велась во время и после конфликта. Тогдашний президент Франции Николя Саркози договорились 12 августа с тогдашним главой России Дмитрием Медведевым о прекращении огня.

Российские войска временно оккупировали грузинские города Зугдиди, Сенаки, Поти и Гори, удерживая эти районы за пределами прекращении огня. Россияне разрушили большинство этнических грузинских сел в Южной Осетии и несут ответственность за этническую чистку грузин и военные преступления. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии от Грузии 26 августа, и грузинское правительство разорвало дипломатические отношения с Россией. Россия в основном завершила вывод войск из неоспоримых частей Грузии 8 октября.

По данным грузинской стороны, в результате вооруженного конфликта в 2008 году погибли 407 человек, 169 из которых были военнослужащими, 14 — сотрудниками МВД, а 224 — гражданские лица. Пострадали и получили ранения более 1,7 тысячи человек.