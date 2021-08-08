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Шестой день лесных пожаров в Греции: пламя разрушает остров Эвия

Шестой день лесных пожаров в Греции: пламя разрушает остров Эвия

КИЕВ. 8 августа. УНН. Тысячи людей покинули свои дома на греческом острове Эвия из-за неконтролируемых лесных пожаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Пожары на Евии, большом острове к востоку от столицы, быстро распространились на несколько фронтов, сжигая тысячи гектаров леса и заставив эвакуировать десятки сел.

Греция развернула армию, чтобы помочь бороться с пожарами. Франция, Египет, Швейцария и Испания прислали помощь, включая пожарные самолеты. Украина также направила своих пожарных для помощи Греции.

По данным властей, более 570 пожарных борются с огнем на Евии.

Со вторника береговая охрана эвакуировали более 2 000 человек, в том числе многих пожилых жителей, из разных частей острова.

Добавим

Лесные пожары вспыхнули во многих частях страны во время недельной жары, самой сильной за последние три десятилетия в Греции.

По всей стране сгорели лесные угодья, были разрушены десятки домов и предприятий.

Источник: УНН
Теги: Греция, лесные пожары
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