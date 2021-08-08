Олимпиада-2020: НОК назвал имя того, кто будет нести флаг Украины на церемонии закрытия Игр

КИЕВ. 8 августа. УНН. Знаменосцем Украины на церемонии закрытия Игр-2020 в Токио станет одна из мультимедалистов Олимпиады — обладательница двух олимпийских наград в гребле на байдарках и каноэ Людмила Лузан, сообщил НОК Украины.

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“24-летняя украинка дважды поднималась на пьедестал почета Токио-2020, завоевав „серебро“ с партнершей по сборной Анастасией Четвериковой в каноэ-двойке на 500 метров и „бронзу“ в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 200 метров. Именно ей команда доверила почетную обязанность нести флаг Украины на закрытии Игр ХХХII Олимпиады”, — отметили в НОК.

“Для меня это очень большая честь. Честно скажу, не ожидала. Когда мне об этом сообщили, я прыгала от счастья. Хочу сказать, что я тоже не ожидала, что все так сложится для меня в Токио и я смогу завоевать две из двух возможных для меня олимпийских наград. Это невероятно! Сегодня я с гордостью буду нести флаг нашей страны! С нетерпением жду этот момент. Это яркое завершение токийской Олимпиады! Я очень счастлива!”, — сказала сама Лузан о решении НОК.