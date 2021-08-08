Украинские спасатели помогают тушить масштабные пожары в Греции

КИЕВ. 8 августа. УНН. Сводный отряд ГСЧС численностью 100 человек на территории периферии “Спатари” в Греции ликвидировал отдельные очаги пожара. Об этом УНН сообщили в ГСЧС.

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“В течение 7 августе сводным отрядом ГСЧС численностью 100 человек на территории периферии „Спатари“ в Греции ликвидированы отдельные очаги пожара по фронту 2 тыс. 250 м, глубиной до 200 м, спасено 2 населенных пункта с. Спатари и с. Метохи (27 жилых домов, 1 культовое сооружение, 33 хозяйственные постройки, 1 зернохранилище, 1 приют для собак, 54 ульи и стадо овец)”, — говорится в сообщении.

Детали

Работы по ликвидации пожаров продолжаются.

Дополнение

6 августа, сводный отряд пожарных со всей Украины прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами. На выполнение задания Главы государства Владимира Зеленского и решения Правительства, сотня спасателей ГСЧС с необходимым оборудованием вылетели из аэропорта “Киев”.

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