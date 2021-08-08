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Украинский бизнес просит правительство инициировать разработку дорожной карты для выполнения заявленных обязательств по НОВ-2 Украины

Украинский бизнес просит правительство инициировать разработку дорожной карты для выполнения заявленных обязательств по НОВ-2 Украины

КИЕВ. 8 августа. УНН. Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) и Центр экономического восстановления (ЦЭВ) активно участвовали в процессе формирования Второго национально-определенного взноса (НОВ-2) Украины к Парижскому климатическому соглашению. UBTA и ЦЭВ провели исследование и предоставили правительству “Отчет по определению Второго национального определенного взноса Украины к Парижскому климатическому соглашению”, сообщает УНН.

В Отчете определены три сценария реализации целей с просчет необходимых инвестиций на их выполнение, детализированные показатели по всем отраслевым направлениям и предложены меры по реализации целей.

30 июля правительство одобрило документ и таким образом определило амбициозные цели Украины относительно минимизации выбросов парниковых газов на уровне 35% от 1990 года. Срок достижения — до 2030 года.

“Вместе с тем, такая цель есть и огромным риском для международной репутации Украины и торговых возможностей в случае ее недостижения. Сейчас как у государства, так и у бизнеса, отсутствует четкое понимание источников финансирования мероприятий по декарбонизации и социально-экономических последствий зеленой трансформации. Это может привести к невыполнению цели или негативных последствий для благосостояния граждан”, — говорится в письме правительства.

Украинское правительство учло позицию и предостережения бизнеса по развитию экономики, таким образом обновленная версия НОВ-2 Парижского Соглашения зафиксировала амбициозность цели и уравновесила ее соответствующими условиями, предложив реалистичный горизонт 37-42% от уровня 1990 года в случае, если страна не выполнит необходимые меры. Обнародованные встречные ожидания Украины, реализация которых станет предпосылкой выполнения амбициозного уровня НОВ-2 государством являются:

  • интеграция объединенной энергетической системы Украины в энергосистему континентальной Европы;
  • сохранение атомной генерации в объеме не меньшем, чем 50%, учитывая необходимость строительства новых энергоблоков;
  • сохранения транзита природного газа через территорию Украины в объеме 40-55 млрд м куб в год и недопущения завершения проекта Северного Потока — 2 как такового, что представляет угрозу энергетической безопасности Украины;
  • преодоление энергетической бедности;
  • полномасштабная реализация программы трансформации угольных регионов;
  • урегулирования военного конфликта с Российской Федерацией.

“UBTA и ЦЭВ поддержали позицию правительства относительно заявленных предпосылок относительно доступа Украины к экологическим финансам, сохранения и улучшения доступа к ключевым международным партнерам, соблюдение постоянной и последовательной политики и отсутствие ограничений, которые являются важными экономическими предпосылками достижения заявленных климатических амбиций”, — указано в письме к Денису Шмыгалю, Премьер-министру Украины, от 5 августа 2021 года.

Вместе с тем, UBTA и ЦЭВ убеждены, что реализация столь значительной климатической амбиции Украины требует детального планирования, поэтому обращаются к правительству Украины с просьбой инициировать разработку соответствующей дорожной карты и создание соответствующей межведомственной рабочей группы с привлечением представителей бизнеса. В свою очередь, специалисты UBTA и ЦЭВ готовы присоединиться к такой рабочей группы и оказать необходимую экспертную поддержку для ее эффективной работы.

Источник: УНН
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