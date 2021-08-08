Объявлено предварительную дату похорон с украинским художником Александром Ройтбурдом

КИЕВ. 8 августа. УНН. Одесский художественный музей объявил предварительную дату прощания с украинским художником и директором музея Александром Ройтбурдом, информирует УНН.

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“Сегодня преждевременно ушел из жизни директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Прощание, предварительно, состоится 11-12 августа. Как только будут известны детали мы сообщим о них дополнительно”, — говорится в сообщении.

Напомним

О смерти украинского художника и директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда стало известно сегодня, 8 июля.