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Талибан захватил правительственные здания в афганском городе Кундуз

Талибан захватил правительственные здания в афганском городе Кундуз

КИЕВ. 8 августа. УНН. Боевики Талибана захватили ключевые правительственные здания в городе Кундуз на северо-востоке Афганистана, в результате чего правительственные силы еще удерживают контроль над аэропортом и собственной базой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В пятницу повстанцы взяли под контроль провинцию Зарандж.

В субботу заместитель губернатора северной провинции Джаузан заявил, что окраина столицы провинции Шеберган подверглась нападению со стороны повстанцев.

Представитель афганских сил безопасности сказал, что в Кундузе “ведутся чрезвычайно (тяжелые) бои”. Силы безопасности борются за защиту города, что считается стратегической точкой, из-за размещения у богатой полезными ископаемыми провинции.

Повстанцы захватили ключевые здания в городе с населением 270 тысяч человек.

“Вчера днем начались ожесточенные столкновения, все правительственные штабы контролируют талибы, только армейская база и аэропорт принадлежат ANDSF (афганским силам безопасности), откуда они сопротивляются талибам”, — сообщил член ассамблеи провинции Кундуз.

Добавим

Наступление талибов набирает обороты в последние дни, когда повстанцы развернули свои силы по всему Афганистану после того, как Соединенные Штаты объявили, что завершат свою военную миссию в стране до конца августа.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Талибан
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