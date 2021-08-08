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Власти Минска "рекомендовали" супермаркетам белорусской столицы убрать украинские товары

Власти Минска "рекомендовали" супермаркетам белорусской столицы убрать украинские товары

КИЕВ. 8 августа. УНН. Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев сообщил, что от белорусских сетевых магазинов потребовали убрать с “лучших полок” товары из Украины, Литвы и Польши, пишет УНН со ссылкой на местное государственное издание “Беларусь сегодня”.

Руководитель столичного горисполкома сообщил, что 27 июля было проведено “серьезное и жесткое совещание с представителями торговых сетей, работающих в Минске”.

Цитата

“И мы открыто им поставили вопрос: что происходит? Сегодня ряд стран ввели против нас санкции — Украина, Литва, Польша, — а их товары (конфеты, сдоба, чаи, печень) стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать. Поэтому мы жестко поставили перед сетями вопрос: или ситуация меняется, или мы будем со своей стороны принимать меры. Причем, полагаю, такое решение стоит принимать на уровне всей страны”, — сказал Кахурев.

Детали

Как сообщили подконтрольные властям Республики Беларусь журналисты — сегодня “в объединение „Столичная торговля и услуги“ входят 8 организаций розничной торговли, в которых насчитывается 71 магазин. Розничный товарооборот за полгода сложился в сумме 184 млн рублей, или 86,6 % в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. При этом отечественные товары в статистике продаж составляют — 74,6 %, в основном за счет продовольственной группы. Тем не менее, неоднократно озвученное требование, чтобы на первом плане в выкладке товаров была белорусская продукция, по сей день торговыми сетями не выполнено”.

Ранее

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина пока взяла ориентацию на конфронтацию и стала дополнительной угрозой для белорусского государства.

2 июля, стало известно, что Лукашенко приказал полностью закрыть границу Беларуси с Украиной, пытаясь перекрыть, как он называет, “приток оружия”.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь
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